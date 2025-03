Secoloditalia.it - Atletica, un volo infinito e la vittoria per un centimetro: Mattia Furlani campione del mondo (video)

del. L’atleta azzurro ha vinto l’oro nel salto in lungo, ai Mondiali indoor in corso a Nanchino, in Cina. Dopo il bronzo olimpico conquistato a Parigi e l’argento agli Europei di Apeldoorn, perarriva la terza medaglia, quella più preziosa. A soli 20 anni,è riuscito a saltare 8.30 metri, battendo così sia il giamaicano Wayne Pinnock, secondo a 8.29, che l’australiano Liam Adcock, terzo con un 8.28.Ildiche gli vale la medaglia d’oroNiente da fare per ilolimpico in carica, il greco Miltiadis Tentoglou. Alla fine l’Italia chiude quindi i Mondiali di Nanchino con tre medaglie: gli ori die di Andy Diaz, nel salto triplo, si aggiungono all’argento conquistato da Zaynab Dosso nei 60 metri. Rammarico invece per Leonardo Fabbri, che nel lancio del peso chiude al quarto posto.