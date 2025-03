Atletica Mondiali indoor Nanchino 2025 | Pieroni chiude ottava nell’alto solo bronzo per Mahuchikh

Leggi su Sportface.it

In attesa del gran finale con Mattia Furlani, Leonardo Fabbri e Zane Weir, aidileggeradiè andata in scena nella notte italiana l’ultima sessione mattutina di questa rassegna iridata. Tra i risultati che balzano all’occhio c’è quello del salto in alto femminile, dove la campionessa olimpica e mondiale in carica, l’ucraina Yaroslava, ha dovuto accontentarsi della medaglia di. Dopo un errore a 1.97 infatti, la nativa di Dnipro ha deciso di passare direttamente a 1.99, misura che però non è riuscita a superare.La medaglia d’oro è andata all’australiana Nicola Olyslagers, che grazie al percorso netto fino a 1.97 ha confermato il titolodell’anno scorso a Glasgow. Seconda piazza per l’altra aussie Eleanor Patterson, per la quale si è rivelato fatale un errore a 1.