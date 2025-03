Oasport.it - Atletica, Mahuchikh non vince ai Mondiali Indoor! Stoccate di Olyslagers e Bryant, Di Lazzaro in semifinale

Al Cube di Nanchino (Cina) proseguono i2025 di, nella notte sono stati assegnati due titoli femminili: la statunitense Clairesi è imposta nel salto in lungo, mentre l’australiana Nicolaha fatto festa nel salto in alto dove si è registrata l’inattesa sconfitta dell’ucraina Yaroslava.Sul fronte italiano va annotata la qualificazione alle semifinali dei 60 ostacoli per Elisa Maria Di, mentre Giada Carmassi è stata eliminata in batteria nella stessa specialità. Buon ottavo posto per Idea Pieroni nel salto in alto, oggi pomeriggio ci sarà da divertirsi con Mattia Furlani nel salto in lungo e Leonardo Fabbi e Zane Weir nel getto del peso.RISULTATIOGGIFINALISALTO IN ALTO (FEMMINILE) – La notizia della notte arriva da questa specialità: Yaroslavanon ha vinto.