Atletica, la classifica a punti dei Mondiali Indoor: Italia vicina al podio con due ori

L’ha conquistato tre medaglie ai2025 dileggera: due ori e un argento. A fare suonare l’Inno di Mameli a Nanchino (Cina) sono stati Andy Diaz (salto triplo) e Mattia Furlani (salto in lungo), mentre Zaynab Dosso ha concluso al secondo posto sui 60 metri. Manca un alloro dal getto del peso, dove Leonardo Fabbri ha chiuso al quarto posto dopo l’opaca prestazione offerta agli Europei. Quarta piazza anche per Lorenzo Simonelli sui 60 ostacoli, al recupero da un infortunio.Per il resto non c’erano altre concrete chance di salire sul, vista l’assenza di altri elementi di rilievo. La bontà del movimento di un Paese non si valuta però soltanto dalle medaglie, ma soprattutto con il numero di finali conquistate, ovvero da quanti atleti si sono piazzati nelle prime otto posizioni.