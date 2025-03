.com - Atletica, Hoka ‘vola’ con la Stramilano 2025: insieme per ispirare i runner di ogni livello

Leggi su .com

(Adnkronos) –, divisione di Deckers Brands (Nyse Deck), è per il secondo anno partner tecnico ufficiale della, l’evento podistico che riunisce idietà elungo un percorso per le vie più caratteristiche della città, nella prossima edizione che si svolgerà il 23 marzo. Prosegue così perla partnership quinquennale che punta a coinvolgere le community locali pergli appassionati di **corsa e non solo**, riunendo alla linea di partenza idiall’insegna della gioia e dei valori dello sport in compagnia. Giunta alla sua 52a edizione, laè uno degli eventi storici emblematici in Italia dedicati alla corsa e all’amicizia. La manifestazione si declinerà come di consueto su tre percorsi:10 km, Stramilanina 5 km eHalf Marathon 21Km.