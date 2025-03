Panorama.it - Assicurazioni: quando la polizza è un danno

Leggi su Panorama.it

Una legge nata per coprire i danni ma che rischia di provocarne altrettanti. Era da tempo che si attendeva una normativa che mettesse lo Stato al riparo dal forte esborso per far fronte agli effetti delle catastrofi naturali come alluvioni, terremoti, siccità, frane. Il «paracadute» è arrivato con la legge di Bilancio 2024 che ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese con sede legale in Italia di sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti dalle calamità. La scadenza per l’adeguamento, inizialmente fissata al 31 dicembre 2024, è stata rimandata, con il decreto Milleproroghe, al prossimo 31 marzo. Quindi entro la fine del mese le imprese italiane dovranno stipulare coperture assicurative obbligatorie, limitando la dipendenza dagli aiuti pubblici. L’obiettivo è tutelare il patrimonio aziendale con un meccanismo di protezione finanziaria, che riduca l’impatto economico dei disastri naturali e distribuisca il rischio tra impresa, compagnie assicurative e Stato.