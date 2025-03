Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows: i titoli di coda durano due ore, “surclassano” quelli The Last of Us Parte 2

è un progetto mastodontico che ha richiesto un lavoro importante dadi Ubisoft per la sua realizzazione. E dimostrazione più evidente di questo concetto è la durata deidi: oltre due ore per elencare tutti coloro che hanno contribuito allo sviluppo del gioco. Si tratta di un tempo decisamente superiore rispetto ad altridi grosso calibro come Theof Us2, che si ferma a 16 minuti, o Red Dead Redemption 2, che raggiunge i 34 minuti. Persino giochi noti per i loro crediti lunghi, come GTA 5 Enhanced Edition e Battlefield 2042, non superano l’ora.La ragione dietro questa durata eccezionale è il numero impressionante di persone coinvolte nello sviluppo. Oltre agli sviluppatori interni di Ubisoft, i crediti includono anche studi esterni, team di localizzazione, doppiatori, partner tecnologici e tutte le aziende che hanno contribuito in vari modi alla realizzazione del gioco.