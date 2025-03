Ilgiorno.it - Assalto notturno al bancomat. Scatta il sistema d’allarme. Banda di ladri costretta a fuggire

Tentano la razzia in banca nottetempo, ma arrivano i carabinieri e il colpo sfuma. Indagini in corso per risalire ai malfattori. Suonato l’allarme della filiale, l’intervento immediato dei carabinieri della stazione di Zelo Buon Persico, che si trovavano nei pressi, ha permesso alla Banca di credito cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco di scongiurare il furto e ridurre i danni che, comunque, sono stati importanti. I soliti ignoti hanno agito rapidamente, ma sono scappati a mani vuote. Hanno messo nel mirino l’istituto di credito, che si trova in pieno centro paese, in via Dante, poco dopo le 2 della notte tra venerdì e sabato. Non è stato usato esplosivo, come avvenuto di recente in altre filiali lodigiane, dove sono stati svuotati. La gang ha però cercato di sfondare il vetro dell’ingresso.