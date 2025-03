Inter-news.it - Asllani, il minutaggio non cambia una realtà. Inter aperta a tutto – CdS

Kristjannon è ancora riuscito ad esprimere le proprie potenzialità, come avrebbe voluto, all’. Il futuro dell’albanese non è certo.IL PUNTO – Kristjane l’non riescono a far sbocciare il proprio rapporto, avviato due stagioni fa. Nonostante abbia già avuto un(con 1136 minuti) superiore rispetto a quanto visto nell’a scorsa annata (1066), il calciatore albanese non è finora riuscito a garantire quelle prestazioni da lui auspicate con la maglia nerazzurra. Ciò ha determinato la presenza di alcune manifestazioni tangibili dello scetticismo dei meneghini nei suoi riguardi, il cui culmine si è avuto in occasione della finale di Supercoppa Italiana persa dall’contro il Milan per 2-3.LE POLEMICHE – Proprio in merito a tale evento,ha ricordato un episodio spiacevole, che potrebbe aver segnato il suo rapporto con i tifosi, durante un’vista concessa a SportMediaset: «Sono stato fischiato, non sono qui a dire le bugie.