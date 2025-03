Ilrestodelcarlino.it - Asilo San Benedetto Abate. Danza, musica e laboratori: "Investiamo sui bambini"

Spazi nuovi, colorati e sicuri: svelato l’nido San, in piazzetta Giuseppe Dossetti: inaugurato ufficialmente, sorge accanto all’omonima parrocchia alla prima periferia di Modena e, già da qualche mese, accoglie i piccoli ospiti. La struttura è stata oggetto di ristrutturazione assieme all’intero polo d’infanzia del circuito 0-6 nel 2011 (in totale 118 bimbi da 9 mesi a 6 anni), poi dal 2024 è stato ricavato l’: ha 21 posti e si presenta suddiviso in sezioni e con un grande salone nel quale ipossono svolgere diverse attività già dai primi mesi di vita., progetti evengono proposti ed organizzati dalle operatrici della scuola che hanno predisposto gli spazi per il gioco e la scoperta. Angela Federico, direttrice e coordinatrice del nido, spiega: "Questo polo scolastico nasce nel 1974, grazie all’iniziativa delle famiglie della zona e negli anni è cresciuto e si è strutturato all’insegna delle esigenze della comunità.