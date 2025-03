Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 22 Marzo 2025. Amici vola al 27.9% (4 mln), Ne Vedremo delle Belle lontano (3 mln – 17.6%)

Nella serata di ieri,22, su Rai1 il debutto di Ne(qui il resoconto della puntata), in onda dalle 21:34 alle 23:41, ha intrattenuto 3.006.000 spettatori pari al 17.6% di share. Su Canale5 l’esordio del Serale di(qui la cronaca della puntata), dalle 21:29 alle 00:49, ha raccolto davanti al video 4.019.000 spettatori con uno share del 27.9%. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 727.000 spettatori pari al 3.8% e F.B.I. International 747.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 Madagascar ha radunato 752.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena raggiunge 908.000 spettatori e il 5.1%. Su Rete4 Don Camillo totalizza un a.m. di 875.000 spettatori (5.2%). Su La7 In Altre Parole conquista 1.027.000 spettatori con il 5.6%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 471.