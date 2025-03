Dilei.it - Ascolti tv del 22 marzo, il serale di Amici sfida Carlo Conti

La serata di sabato 222025 ha regalato agli spettatori un palinsesto variegato e denso di intrattenimento.Uno spettacolo fatto di sfide che ha visto protagonisti dei canali di punta di Mediaset e Rai due colossi della tv comee Maria De Filippi. Entrambi impegnati nelle prima puntata dei loro rispettivi show, i due conduttori si sono misurati in una gara diserrata.Su Rai 1 è infatti andato in onda Ne vedremo delle belle, mentre Canale 5 ha dato spazio aldi: Quale dei due programmi è riuscito a strappare il maggior numero di?Prima serata,tv del 22Notizia in aggiornamento a partire dalle 10