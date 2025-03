Biccy.it - Ascolti 22 marzo: quanto ha fatto la prima puntata di Amici 24

Parliamo di. Ieri sera Maria De Filippi è tornata con la prima puntata della 24esima edizione del serale di Amici che ha già mietuto due vittime: la ballerina Asia De Figlio e il cantante Vybes. A decidere l'esito di queste sfide sono stati i tre giudici, ovvero il confermato Cristiano Malgioglio e le new entry Amadeus ed Elena D'Amario. La prima puntata della 24esima edizione del serale di Amici è stata seguita da 4.019.000 telespettatori, pari al 27,9% di share. Amici 24, la classe ammessa al serale: Alessia Pecchia (Ballerina), Antonia Nocca (Cantante), Chiara Bacci (Ballerina), Chiamamifaro (Cantante), Daniele Doria (Ballerino), Francesca Bosco (Ballerina), Francesco Fasaro (Ballerino), Jacopo Sol (Cantante), Luk3 (Cantante), Nicolò Filippucci (Cantante), Raffaella Mitaritonna (Ballerina), Senza Cri (Cantante), TrigNO (Cantante). Amici 24, gli allievi eliminati al serale: Asia De Filio (Ballerina), Vybes (Cantante).