Ascensori bloccati da due anni. E a Locate manca il sottopasso

Oltre ai disservizi legati a ritardi e tagli delle corse, persiste il dramma deglinon funzionanti da quasi duee dellanza di unper Siziano. "È un problema serio perché impedisce alle persone con disabilità, agli anziani e a chi viaggia con bagagli o passeggini di raggiungere i binari – spiega il sindaco Pierluigi Costanzo –. Nonostante le numerose segnalazioni da parte dell’ufficio tecnico comunale e di alcuni cittadini, glicontinuano a non funzionare. La gestione è di Rfi, che ci ha comunicato che verranno sostituiti durante i lavori di quadruplicamento della linea, attualmente in corso. Tuttavia, poiché i tempi sono lunghi, non è escluso che almeno la riparazione possa avvenire prima o che addirittura la sostituzione venga anticipata". Il problema degli accessi alle banchine delle stazioni non riguarda solo Pieve Emanuele.