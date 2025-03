Inter-news.it - Arnautovic sul futuro: «Stella Rossa? Testa all’Inter, ma vedremo»

lancia anche un messaggio sul proprioal termine della partita tra Serbia e Austria. L’attaccante dell’Inter così sulla. Porte aperte per lui.SCONFITTA AMARA – Niente da fare per Markoe la sua Austria. La nazionale austriaca infatti ha perso sul campo della Serbia per 2-0, dopo aver pareggiato 1-1 all’andata in casa. Niente promozione in Lega A per il centravanti dell’Inter. Nel post partita, a Sport.alo, ha commentato così il KO di Belgrado: «Volevamo vincere, ma non ci siamo riusciti. È difficile trovare le parole. Nella prima partita abbiamo avuto molte occasioni per decidere la partita. Congratulazioni alla Serbia, ha giocato con cuore, ora speriamo di riprenderci il prima possibile e di giocare al meglio le qualificazioni ai Mondiali».lancia anche un messaggio sul? Le parole dell’attaccante dell’InterIN SERBIA? – A Belgrado, i tifosi serbi, molti probabilmente della, hanno inneggiato proprio all’attaccante nerazzurro, che in estate lascerà il club.