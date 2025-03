Inter-news.it - Arnautovic più protagonista che mai! Serbia-Austria una conferma

Markosta tornando piùche mai sia con l’Inter con la sua. L’attaccante oggi sarà impegnato nella gara di ritorno di UEFA Nations League contro la, Ralf Rangnick sa già cosa fare. FIDUCIA! – Il 2025 di Markoè iniziato nel migliore dei modi! Il giocatore ha riacquisito la fiducia di tutti non solo nel club, ma anche in nazionale. Da gennaio l’attaccante ha segnato tre gol con la maglia dell’Inter, firmando le vittorie con Fiorentina, Lazio in Coppa Italia e Monza. Tutte le reti sono state decisive ed anche di pregevole fattura, soprattutto quello di coppa arrivato con un colpo al volo da 30 metri.NAZIONALE – In questa sosta per le nazionaliha già fatto la sua prima partita. Nella gara d’andata di Nations League tra, finita per 1-1, ha chiuso il match con un assist per il compagno d’attacco Micheal Gregoritsch.