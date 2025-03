Ilgiorno.it - Ardor Lazzate, esame nella tana della Sestese. Il Meda cerca un miracolo con la Caronnese

Leggi su Ilgiorno.it

spedizione brianzola in Eccellenza, nessuna è in lotta per il primato. Avremo sicuramente una squadra ai playoff (la Leon), forse due se l’da qui alla fine vincerà sempre e davanti,fattispecie il Mariano, quinto, lascerà qualche punto per strada, anche se l’ultimo mese di cammino dei gialloblù rischia di condannarli a una fine anticipata, non nelle previsioni del club. Oggi pomeriggio la trasferta di Sesto Calende al cospetto di unaabbastanza tranquilla con i suoi 36 punti. Nel girone A la situazione più preoccupante è quella del, la squadra meno produttiva nel girone di ritorno di tutta l’Eccellenza lombarda con soli 2 punti conquistati. Nonostante la terz’ultima posizione oggi la squadra di Cairoli sarebbe retrocessa visti i 9 punti di ritardo sul treno delle squadre a 32 che comprende anche la Lentatese che oggi gioca un vitale scontro diretto casalingo con la Vergiatese (34).