Ilrestodelcarlino.it - Apre la nuova palestra: "La storia riparte"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo anni di attesa XII Morelli ha festeggiato l’inaugurazione della. Un progetto nato dalla necessità di uno spazio sportivo per piccoli, ragazzi ma anche adulti e associazioni sportive, con una struttura costruita sull’area delle vecchie scuole elementari colpite dal sisma del 2012 e realizzata utilizzando fondi pubblici. "Da ottobre 2021, la comunità di XII Morelli ci ha fatto comprendere quanto questo progetto fosse un simbolo di attenzione verso questa comunità – ha detto il sindaco Edoardo Accorsi –. Da lì l’idea di modificare il progetto che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione, di renderlo più ambizioso nel tentativo di far sì che questarappresentasse l’opportunità di rigenerare un quadrante importante della frazione. Poi la possibilità di finanziare questa infrastruttura sportiva con fondi europei prima, poi diventati ministeriali, utilizzando le iniziali risorse previste per l’opera per ulteriori investimenti in città.