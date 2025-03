Brindisireport.it - Appuntamento con la presentazione del libro "Fenicea. Favola in ottava rima"

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - L'associazione culturale "Il cigno blu" di Brindisi ospita l'autore di libri Alessandro Romano, col suo "in", edito Il Raggio Verde.lunedì 24 marzo alle ore 18 presso l'associazione culturale "Il cigno blu", in via Carmine 127 in Brindisi. A.