Lanazione.it - Appello per lavorare con dignità. Mecarozzi: "La protesta dei trattori vuole salvare l’agricoltura"

Sempre in prima fila nelle manifestazioni organizzate da Coapi, Fabio, agricoltore di Scansano ha parlato anche all’assemblea nazionale del Consiglio Unitario di Mobilitazione a Roma. Il suo trattore è stato al fianco di molti altri, ha marciato a Pitigliano in occasione della prima manifestazione di quest’anno, a Saturnia perre contro il ministro Lollobrigida e poi di nuovo a Grosseto e sull’Aurelia. A Roma ha portato la sua esperienza delle mobilitazioni. La sua voce è quella di molti agricoltori che nelle settimane scorse sono scesi in strada con i proprindo con un sistema che non premia i loro lavoro. Il suo intervento è stato un grido d’allarme sulla crisi che sta travolgendo il settore agricolo e unalle istituzioni . "italiana è sotto attacco - ha denunciato, evidenziando il problema della speculazione sul grano e sulle filiere produttive.