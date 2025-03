Romatoday.it - Anziano investito da automobilista muore in ospedale. Era in vacanza a Roma, i familiari: "Cerchiamo testimoni"

Un viaggio come spesso faceva, per andare con la moglie Rosa a trovare una delle sue figlie, Maria, che risiede nella zona di Selva Candida, dove lavora. Cosimo Maggiore, 82 anni, di frequente partiva da Bagheria, in provincia di Palermo per raggiungere il quartiere del municipio XIV, dove si.