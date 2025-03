Biccy.it - Antonietta Messina, è morta la cantante finalista di Tu Si Que Vales

Nell’ottobre del 2022ha commosso tutto il pubblico di Tu Si Queraccontando la sua delicata situazione: “Buonasera a tutti. Sono qui e per me è già una grande vittoria. Vengo da Roma nord, quando dico che già essere qui è una vittoria è perché purtroppo sto attraversando un periodo un po’ triste per la mia salute. Però non ho voluto rinunciare. Nonostante non sto bene ho voluto essere qui. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ho voluto accettare anche nelle mie condizioni. Spero di farcela e ce la metterò tutta. Ed è un messaggio anche per tutte le persone che stanno attraversando la mia stessa cosa. Purtroppo dopo tredici anni è tornato nuovamente il male che avevo vinto. Ma non mollo e devo vincere anche questa volta. Credo non ci sia cosa migliore di vincerlo con la musica, perché la musica è vita e terapia.