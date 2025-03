Dilei.it - Anticipazioni Verissimo del 23 marzo: Clizia Incorvaia parla di Eleonora Giorgi

Silvia Toffanin torna con una nuova puntata didomenica 232025: doppio appuntamento come di consueto per la conduttrice, che ormai è tra le più amate di Mediaset. Da ormai un paio di anni,non va in onda solo al sabato, ma si è confermato tra i programmi di punta della domenica pomeriggio insieme ad Amici (che ora, tuttavia, passa al sabato sera con il Serale). Vediamo tutti gli ospiti e ledella puntata del 23del 232025Sono tanti gli ospiti attesi da Silvia Toffanin per la puntata di domenica 23di. Prevista la presenza di, che ha scelto di rilasciare un’intervista nel salotto della Toffanin dopo la scomparsa dell’amatissima suocera, avvenuta il 3. Negli ultimi tempi lahato di come sta vivendo il lutto, di come ha affrontato questo periodo e dell’ultima promessa fatta apoco prima della sua morte.