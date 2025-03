Isaechia.it - Anticipazioni Uomini e Donne del 23/03/25: Gianmarco Steri si arrabbia, una corteggiatrice scoppia in lacrime e lascia lo studio

Si è registrata oggi, domenica 23 marzo una nuova puntata di.Qui di seguito, grazie alledi Gemma Palagi, possiamo darvi qualche esclusiva su quanto accaduto e quanto ben presto vedremo andare in onda all’interno del dating show:Trono Classico diha organizzato l’esterna a Cristina Ferrera ma lei non si è presentata ma era presente insi èto perché era presente ine secondo lui non doveva presentarsi, rimanendo coerente con la scelta presa in esterna, ossia di non andare. Durante la loro lite il tronista le ha detto che non è il suo burattino e che può manovrarlo come vuole lei e come magari ha fatto in passato con altri. Le ha detto anche che poteva andarsene. Lei si è messa a piangere, se n’è andata dallodie non è più rientrata.