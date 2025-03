Dilei.it - Anticipazioni Domenica In 23 marzo: tra gli ospiti Elodie, Alessia Marcuzzi e non solo

Leggi su Dilei.it

Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata diIn, con la mitica Zia Mara Venier. Al centro del nuovo appuntamento tanta musica con cantanti molto amati comeDi Patrizi e un’ampia pagina dedicata alla televisione e allo spettacolo, cone le showgirl del nuovo programma del sabato sera di Carlo Conti.In, lee glidel 23In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma,23alle 14.00 su Rai 1 e Rai Italia, andrà in onda la ventottesima puntata diIn condotta da Mara Venier. La puntata si aprirà con, una delle protagoniste indiscusse della musica pop in Italia, che si esibirà con il brano Dimenticarsi alle 7 (presentato all’ultimo Festival di Sanremo) e con un medley dei suoi successi, tra i quali Due, Tribale e Bagno a mezzanotte.