Anthony Gordon si ritira dalla squadra dell’Inghilterra dopo aver ottenuto un infortunio in Albania Win

2025-03-23 17:06:00 Breaking news:si ètoa causa di unin vista della loro qualifica di Coppa del Mondo contro la Lettonia.L’ala del Newcastle ha subito unall’anca durante la vittoria per 2-0 di venerdì sull’essere entrata come sostituto.Nonostante sia stato in campo solo per 15 minuti, il 24enne è stato visto zoppicare al fischio finale prima di scendere dal tunnel.In una dichiarazione ufficiale di domenica, l’Inghilterra ha dichiarato: “si èto da tre leoni che ha subito undurante la vittoria per 2-0 di venerdì sera sull’.“L’attaccante è tornato al Newcastle United per ulteriori valutazioni.”A seguito di una scansione medica,continuerà la sua riabilitazione a Newcastle, escludendolopartita di lunedì contro la Lettonia a Wembley, la seconda partita sotto il nuovo manager Thomas Tuchel.