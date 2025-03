Ilrestodelcarlino.it - Antenna Iliad: trovato un accordo: "Sarà installata in zona industriale"

È statountra il Comune di Rubiera eper il posizionamento di una nuovatelefonica. Inizialmente era prevista in via Emilia Ovest in uno spazio di un privato, vicino alle case. L’amministrazione comunale aveva criticato la scelta raccogliendo le osservazioni negative dei cittadini e ora è stata individuata un’area in via Grassi, lontana dalle abitazioni. "Avevamo espresso la nostra contrarietà ae chiesto di ridiscutere la collocazione – dice il sindaco Emanuele Cavallaro –. In questi mesi abbiamo proceduto ad un confronto tra le loro esigenze tecniche e le aree dove pensavamo che una nuovatelefonica avrebbe dato meno problemi. Abbiamo individuato l’area di via Grassi, nella, come possibile soluzione.ha ufficializzato la nuova richiesta nei giorni scorsi: noi autorizzeremo a fronte del ritiro della precedente richiesta".