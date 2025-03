Bergamonews.it - Annullata la discesa libera di Sun Valley: Goggia 3° in coppa di specialità, Brignone campionessa del mondo

Federicavince ladeldi sci alpino per la seconda volta nella sua carriera. Dopo il trionfo del 2020, la valdostana concede il bis nel 2025. Decisivo per decretare il successo l’annullamento delladi Sun, Idaho, Stati Uniti, dove la Fis ha organizzato le tappe finali di tutte le discipline, ma con le atlete che si trovano a fare i conti con un meteo imprevedibile.Sabato 22 marzo era in programma la, inizialmente alle 19:30 italiane (12:30 locali), poi è stata spostata alle 22 (15 locali) nell’auspicio che la neve desse tregua. Non è successo, così a un’ora dallo start (che era già stato abbassato rispetto alle idee iniziali) si è optato per la cancellazione della gara, come già successo nella penultima tappa di La Thuile.La classifica diè rimasta così invariata, con Federicaprima a 384 punti, l’austriaca Cornelia Hütter a 368 e Sofiaterza a 350.