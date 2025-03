Quotidiano.net - Andrea Sempio, i gesti mostrano una persona sotto pressione

C’è chi mente con una freddezza spiazzante. E poi c’è, che trema anche quando dice la verità. Si capisce prima ancora che apra bocca. Nel corso dell’intervista rilasciata a Quarto Grado,pronuncia una frase che pesa come piombo: "No assolutamente no. Non ho ucciso Chiara Poggi". Pronuncia la frase, sì. Ma il suo corpo non la sostiene. La regge con fatica, come se ciascuna sillaba fosse un masso da tenere in equilibrio. Il volto è contratto, lo sguardo basso, gli occhi si stringono come a proteggersi. La spalla sinistra si alza appena, microsegnale classico di incertezza. Subito dopo, il busto compensa: entrambe le spalle si scrollano, come a voler cancellare ogni ambiguità. È un gesto che dice più delle parole. Non è colpa né menzogna. È tensione. È l’equilibrio sottile tra ciò che si sente e ciò che si teme.