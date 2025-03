Quotidiano.net - Andrea Segrè: "I risvolti oscuri della scienza: così i dilemmi etici diventano il mio thriller"

Leggi su Quotidiano.net

, agroeconomista, autore di trenta saggi e decine di articoli scientifici, divulgatore sui temi dello spreco alimentare. L’anno scorso si è lanciato nella fiction. Pensavamo fosse finita lì. "Impossibile. Dal finale di Globesity, il mio primo romanzo, edito da Minerva, era evidente che la storia sarebbe continuata". Era un “Food“. "Raccontava le vicende di un giovane ricercatore alle prese con una pericolosissima organizzazione internazionale che attraverso il “glucone“, questa sostanza di loro invenzione, induceva nella popolazione mondiale lo stimolofame e quindi l’obesità.". Com’è andata non lo spoileriamo. Ma in libreria, invece? "Ci crede? Ho avuto più back su quel romanzo che con i trenta saggi scientifici precedenti". Dunque perché non ritentare. "Da pochi giorni,sempre per Minerva, è uscito Gelo profondo.