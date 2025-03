Ilgiorno.it - Anche la Brianza arranca. Cgil in corteo a Cederna: "Non c’è politica industriale"

Lainper l’emergenza lavoro. Ieri per le vie di Monza est, a partire dalla sededi via Premuda fino al cuore del quartiere, il sindacato ha sfilato per richiamare l’attenzione sulle difficoltà che lasta vivendo oggi nell’industria e in generale nel mercato lavorativo. "inla crisiè una realtà da almeno due anni – afferma il segretario generale diMonza e, Walter Palvarini –, aumentano precarietà, cassa integrazione, infortuni e il lavoro povero. Sono tanti i fronti su cui intervenire. Nell’edilizia occorre che siano i committenti a rispondere di quello che avviene nei cantieri delle ditte in subappalto. Nel settore produttivo cresce l’incertezza e non c’èda parte del governo". Poi il richiamo ai 5 referendum per i diritti del lavoro e per la cittadinanza dell’8 e 9 giugno.