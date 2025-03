Bubinoblog - AMICI RIPARTE COL BOTTO: MARIA DE FILIPPI E IL GIUSTO MIX TRA VARIETÀ DA SABATO SERA E GIOVANI TALENTI

Leggi su Bubinoblog

Ieri,23 marzo 2025 si è alzato il sipario sulla ventiquattresima edizione di, il talent show delideato e condotto daDe.Dopo 24 edizioni la scuola di talento si presenta fresca e rinnovata a iniziare dalla giuria.Desi è dimostrata, come in ogni occasione, un’ottima padrona di casa accogliendo con una scheda di presentazione i giudici di quest’anno, a partite dal confermato Cristiano Malgioglio, passando per due bei innesti: il primo è uno dei conduttori più amati d’Italia ossia Amadeus e la seconda è l’ex allieva della nona edizione del talent show ovvero Elena D’Amario.Formula che vince non si cambia. Al centro c’è ilmix tradele sfide al cardiopalma.ancora una volta si pone come obbiettivo il dar spazio aragazzi e ragazze che vogliono dimostrare davanti a milioni di telespettatori, (e ieri ce n’erano ben 4 milioni, con picchi che hanno superato i 5.