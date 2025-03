Anticipazionitv.it - Amici, chi è Antonia Nocca: età, origini e primi successi

è una delle voci più interessanti del Serale di24. Il suo timbro, raffinato e moderno, ricorda vagamente quello di Elodie, altra ex allieva del talent show condotto da Maria De Filippi. Originaria di Napoli,è riuscita a conquistare pubblico e giudici con la sua voce e la sua sensibilità artistica. Il suo ingresso nella scuola non è stato immediato, ma la sua determinazione l’ha portata a superare ogni ostacolo. Scopriamo chi è la giovane cantante.Chi èe studi a NapoliClasse 2005,è napoletana e ha frequentato il Liceo Classico Statale Gian Battista Vico. La sua formazione scolastica dimostra un amore per la cultura e lo studio, che si affianca perfettamente alla sua passione per la musica. Nonostante la giovane età, ha mostrato maturità e talento fin daipassi all’interno della scuola di