Amici 24, prima puntata del serale: eliminati Asia e Vybes

Si è appena conclusa ladeldi24, la fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi, che come sempre vede la presenza in studio dei professori di canto e di ballo, suddivisi in tre squadre.La squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è composta da: Alessia Pecchia, Daniele Doria, Chiara Bacci, Antonia Nocca, Jacopo Sol,e Chiamamifaro. Quella guidata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini da: Luk3, Senza Cri,De Figlio, Francesco e infine la squadra di Deborah Lettieri e Lorella Cuccarini: Francesca Bosco, Nicolò Filippucci, Trigno e Raffaella Mitaritonna.Giudici inediti di questo, pronti a esprimere la loro opinione sui cantanti e ballerini, Amadeus e Elena D’Amario, mentre alla sua terza esperienza da giudice troviamo il poliedrico Cristiano Malgioglio.