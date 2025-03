Isaechia.it - Amici 24: l’opinione di Isa sulla prima puntata del serale

Leggi su Isaechia.it

Eeeeeccoci qua, io modestamente come ogni anno, e quindi anche con questo24, arrivo alconoscendo a stento gli allievi (nemmeno Queen Mary mi obbligherà a profanare il pranzo della domenica per accendere la tv, mi disp) e riservandomi di poterli giudicare libera da ogni condizionamento sui comportamenti avuti fino ad ora, dai giudizi sul percorZo,simpatia, l’antipatia o quant’altro.Insomma arrivo alneutrale come la Svizzera, sicuramente più neutrale di quanto non possa essere Elena D’Amario che è stata scelta come giudice imparziale nonostante abbia lavorato con questi ragazzi nel corso di tutto l’anno.Ma andiamo piano e con ordine.Intanto fatemi dire subito che il colpaccio di Amadeus è stato DAVVERO un colpaccio.Incredibile il “peso” di chi sa stare in tv e ha una dimestichezza tale con il mezzo che gli basta prendere il microfono in mano per prendersi tutta la scena.