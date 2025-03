Isaechia.it - Amici 24, le prime parole di Asia De Figlio e Vybes dopo l’eliminazione dal talent

È andata in onda ieri sera la prima puntata del serale di, ilshow di Maria De Filippi giunto alla ventiquattresima edizione.La trasmissione ha vistodi due dei suoi allievi:De, la ballerina della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, e, il cantante di Alessandra Celentano e Rudy Zerbiil ballottaggio con Francesca Bosco.la puntata, i due giovanissimi protagonisti di24 hanno rilasciato leal canale ufficiale del programma di Canale 5. Ecco cosa ha raccontato:Come è andata? Bene dai. Posso dire che rispetto al pomeridiano stranamente avevo meno ansia. È stato più coinvolgente e avevo meno paure, meno ansie. Però me la sono goduta e di questo sono contenta, anche se non ho fatto vedere tanto. Però ho dato del mio meglio e di questo sono contenta.