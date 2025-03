Ilfattoquotidiano.it - Amici 24, Amadeus si emoziona (“ondata pazzesca”), Cuccarini autoironica (“a 60 anni inizio a scricchiolare”), Siani senza freni (“De Filippi come ChatGpt”). Due eliminati

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Grandi novità, risate e momenti di emozione alla prima puntata del Serale della 24esima edizione di “di Maria De”. Il nuovo giuratoè stato accolto da ovazioni tra il pubblico e dall’affetto di Maria De. “Pensavo di averle provate tutte le emozioni, ma questa è un’– ha esordito– Grazie a Mediaset, grazie a Maria per avermi invitato. In bocca al lupo ai ragazzi, nello spettacolo, anche se è poco carino, ma per noi è importante e si dice sempre merda, merda, merda”. Lorellaha voluto esprimere il suo affetto per il nuovo componente della giuria: “Sono felicissima che Ama sia qui, ci conosciamo da una vita e gli voglio davvero tanto bene, il fatto che sia qui è una gioia infinita”.La stessa, con una coreografia di Jennifer Lopez, ha vinto il guanto di sfida contro Alessandra Celentano (che ha interpretato la Monroe) e una Anna Pettinelli caricaLady Gaga.