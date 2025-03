Ilgiorno.it - Ambulatorio medico temporaneo a Merlino e Comazzo per i pazienti del dottor Fazzi

Leggi su Ilgiorno.it

(Lodi), 23 marzo 2025- Dal 24 marzo, come annuncia l’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, un, aperto ae a, servirà irimasti temporaneamente scoperti dopo l’assenza, per malattia, del loroe. L’amato sindacodi, Giovanni(68 anni), è stato colto da un malore a metà febbraio. L’allarme era stato lanciato dai, che non avevano visto il loroe, il primo cittadino merlinese, aprire puntuale come al solito l’alle 8.30 della mattina. Poi l’uomo era stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano. “Nell’attuale condizione di grave carenza di medici e in attesa di assegnare l’incarico provvisorio di sostituzione ad undisponibile, al fine di garantire la continuità dell’assistenza ai soliin carico alGiovanni, dal prossimo 24 marzo 2025 è quindi stato istituito undiurno, attivo nei soli giorni feriali e gestito su base volontaria e, a turnazione, dai medici del Servizio di continuità assistenziale e medici di medicina generale”.