Ambientalisti al tavolo col Comune | Serve un piano serio del verde

di Daniele Rosi Le potenzialità delcome infrastruttura urbana. Questo il tema su cui è ruotata la conferenza ‘Verso una città. Idee e strumenti per il cambiamento’ organizzata dalla sezione apuo lunense di Italia Nostra con l’adesione di Grig, Onda e Lipu e andata in scena venerdì pomeriggio nella nuova sede di Nausicaa a Marina. Grandi protagonisti del lungo pomeriggio dedicato alpubblico sono stati ildele il ruolo del pino su cui, nei vari interventi, ne sono state decantate le qualità e la lunga tradizione secolare che ha nel nostro paese, ritenendolo un elemento da valorizzare piuttosto che un nemico da demonizzare. Tante le riflessioni degli esperti intervenuti e incentrate sulpubblico, con spunti sulla manutenzione delle piante, sulla messa a dimora di nuove essenze e su pareri e studi per conciliare le esigenze della città con la possibilità di convivere al suo interno con aree più o meno green.