Altre due vittime di stalking | vicino di casa ossessivo ed ex fidanzato ancora geloso

Fermo, 23 marzo 2025 – Negli ultimi anni, il fenomeno degli atti persecutori, noto anche come, ha assunto un’importanza crescente nel panorama della sicurezza pubblica. Questo subdolo reato mina la serenità dei cittadini, colpendo in particolare leche vivono nella costante paura e angoscia a causa delle condotte persecutorie dei loro aggressori. In questo contesto i militari dell’Arma di Porto Sant’Elpidio, a seguito di una querela presentata da una donna del posto hanno denunciato alla Procura di Fermo un 42enne che vive nello stesso condominio della vittima. La donna ha riferito di essere stata oggetto di continui sgarbi, minacce e insulti da parte dell’uomo, comportamenti che, sebbene non avessero richiesto cure sanitarie, le avevano causato un persistente e crescente stato ansiogeno.