Alta Velocità e Regionali. Viaggia la puntualità

’Una’ che migliora mese dopo mese. ’E se la cronaca registra più di un ritardo anche quest’anno sulle linee ferroviarie, in realtà ladei treni è in continua crescita. Lo dicono i numeri. A farlo sapere è Trenitalia. A febbraio, secondo la società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, i treni adsono arrivati infatti in orario nell’80,9% dei casi rispetto al 67,4% dell’ottobre 2024. Gli Intercity hanno rispettato la tabella di marchia nell’89,3% delle tratte rispetto al 79,7% dello stesso mese dello scorso anno. E ancora, isono arrivati puntuali nel 91,3% dei viaggi. Un trend positivo, sottolinea sempre Trenitalia, in vigore appunto da ottobre dello scorso anno dopo il periodo estivo. In particolare per quanto riguarda l’il miglioramento dellaha visto la percentuali di treni in orario passare dal 67,4% di ottobre al 71,8% di novembre, al 76,8% di dicembre e quindi rispettivamente al 79,5% e all’80,9% di gennaio e febbraio 2025.