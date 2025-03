Sport.quotidiano.net - All’orizzonte c’è la Serie A. "Direttamente o ai playoff. Lo Spezia deve crederci»

"Crediamo fortemente nella promozione inA: diretta o passando dai. I 73 punti, indicati da La Nazione, per laA diretta sono realistici, dovremo combattere e volare insieme". Così i tifosi aquilotti in vista del rush finale di campionato che vede loancora in corsa per realizzare la grande impresa di tornare nell’Olimpo del calcio. Il tifoso storico Ernesto Azzarini ostenta fiducia: "Sono e resterò sempre ottimista. Sono cinque i punti di distacco dal Pisa per raggiungere la promozione diretta: obiettivo non facile, ma mister, squadra e società meritano un sostegno incondizionato fino a quando la matematica lascerà aperto spiragli. Non dimenticando che, in caso di arrivo a parità di punti, siamo in vantaggio negli scontri diretti. Non voglio stilare tabelle, ma vivere alla giornata, partita dopo partita, tenendo presenti i 18 punti prospettati da La Nazione che equivalgono a sei vittorie (con eventualmente due sconfitte) oppure cinque vittorie e tre pareggi.