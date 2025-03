Ilfogliettone.it - Allerta meteo prolungata in Toscana, persistono rischi idrogeologici

Leggi su Ilfogliettone.it

In, l’continua fino a domenica 23 marzo, con il codice arancione prorogato fino alle 14 di quel giorno a causa die idraulici del reticolo minore. Questisono principalmente legati agli effetti al suolo degli eventi franosi avvenuti durante il maltempo dello scorso fine settimana.arancioneL’arancione continua a essere applicato nella parte settentrionale della regione, specificatamente lungo il corso dell’Arno, del Bisenzio, dell’Ombrone pistoiese, del Serchio, del Reno, in Valdelsa, Valdera, Lunigiana, Versilia, Romagna, Mugello e Val di Sieve. Inoltre, il codice giallo è attivo per il reticolo idraulico principale nell’area pratese e pistoiese.PrevisioniPer oggi, si prevedono piogge sparse, con possibili rovesci più intensi nelle zone meridionali della provincia di Lucca, sulle province di Pistoia, Prato, Firenze, sulla parte settentrionale delle province di Livorno e Pisa, sul senese e nella zona dell’Amiata.