Allerta maltempo prorogata. Il climatologo: 'Eccesso di prudenza? No, piove sul bagnato'

Firenze, 23 marzo 2025 – Prosegue anche oggi in Toscana l’meteo. In particolare il codice arancione è prorogato fino alle 14 per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore prevalentemente a causa degli effetti al suolo degli eventi franosi che destano attenzione anche in conseguenza deldello scorso fine settimana. Una terra da proteggere, precauzione ok. Ma investire sulla tecnologia Nel dettaglio, spiega la Regione in una nota, l’arancione prosegue nella parte settentrionale della regione, in particolare lungo il corso dell’Arno, del Bisenzio, dell’Ombrone pistoiese, del Serchio, del Reno, in Valdelsa, Valdera, Lunigiana, Versilia, Romagna toscana, Mugello e Val di Sieve. Rimane anche il codice giallo con interessamento del reticolo idraulico principale nell’area pratese e pistoiese.