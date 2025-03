Ilveggente.it - Allarme Bagnaia, la situazione è drammatica: errore clamoroso

Troppi errori, peggiora giorno dopo giorno la già precariadi Pecco: le ultime dichiarazioni sono state un pugno nello stomaco.Sul viale del tramonto? Macché. In sella alla sua Ducati, Marc Marquez è tornato a scrivere nuove pagine di storia nella classe MotoGP. E a vincere, come se non bastasse, avendo lui dominato sia in Thailandia che in Argentina. Due successi che ci confermano, nel caso ce ne fosse bisogno, che il pilota spagnolo è ancora on fire e che non ha nessunissima intenzione di cedere il passo ai suoi avversari., la(AnsaFoto) – Ilveggente.itChi invece non se la sta passando un granché bene è Pecco, che sta faticando, e non poco, a differenza del suo compagno di box, ad adattarsi alla moto. Unadelicatissima della quale, nelle scorse ore, ha parlato anche Oscar Haro, ex ds di LCR Honda, che ci ha restituito una disamina lucida e piuttosto interessante a proposito del black out del campione torinese.