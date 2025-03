Ilrestodelcarlino.it - Alla scoperta delle canzoni dei soldati americani nel 1917

Alle 16 di oggi al Mavarta di Sant’Ilario l’appuntamento musicale ‘Goodbye Broadway, Hello France’, produzione del Corpo Filarmonico in collaborazione col centro studi Musica e Grande Guerra. La soprano Mariska Bordoni (foto), il cantante Evans Atta Asamoah, Antonio de Vanna (pianoforte) e Federica Bergamaschi (violino) guideranno il pubblico insieme al narratore Carlo Perucchetti in un viaggio nell’universo sonoroche accompagnavano le truppe Usa arrivate in Europa nel, in soccorso alle potenze dell’Intesa nella Prima Guerra Mondiale. Sarà eseguita anche una composizione rara che il tenore Enrico Caruso concepì per applaudire nel 1918 l’arrivo dei reggimenti a stelle e strisce sul fronte italiano. Mariska Bordoni lavora con la compagnia Abbati ed Evans Atta Asamoah fa parte della Cappella Musicale San Francesco da Paola.