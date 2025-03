Ilnapolista.it - Alla Juventus stanno rinsavendo: via Thiago Motta, ridimensionato Giuntoli. Tudor traghettatore

: viaÈ il giorno dell’esonero di. Giunge al capolinea la strombazzatissima avventura dell’allenatore italo-brasiliano portato in bianconero dal fallimentare. Dopo nove mesi, John Elkann e i suoi sono rinsaviti e lifacendo fuori entrambi. Subito, con un po’ più di tempo l’ex direttore sportivo del Napoli che in bianconero ha combinato solo disastri con una campagna acquisti da oggi le comiche.Maurizio Crosetti, prima firma di Repubblica, su X scrive: “spostando via il disastrosoche aveva scelto il disastroso. Forserecuperando lucidità”.spostando via il disastrosoche aveva scelto il disastroso. Forserecuperando lucidità.