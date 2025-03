Alexandra Garufi, la TikToker di 21 anni «si è tolta la vita per gli insulti sulla transizione di genere

Leggi su Open.online

La procura di Monza ha aperto un fascicolo per «istigazione al suicidio»morte di Alex/Davide, notadi 21, trovata senzala sera di mercoledì 19 marzo nell’abitazione di famiglia a Sesto San Giov(Milano). Lo rende noto la Repubblica. I carabinieri e la magistratura stanno, infatti, indagando sulle motivazioni che hanno spinto la giovane a compiere il tragico gesto, anche attraverso l’esame dei profili social dove molti utenti hanno denunciato episodi di cyberbullismo legati alla sua identità di. A 19, nel 2023, laaveva fatto coming out come donna transgender propriopiattaforma. Che, negli ultimi, era diventata uno spazio per condividere con i suoi follower il suo percorso didi. Stando a quanto riporta Fanpage, che cita persone vicine alla giovane, la 21enne avrebbe ricevuto commenti negativi e, per aspetti legati alla sfera più intima della persona.