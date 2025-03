Notizieaudaci.it - Alessia Marcuzzi sulle critiche a Sanremo a Domenica In: ‘Drogata? Non mi appartiene’

“Asono stata felicissima, sono stata me stessa. Io sono così, sempre scanzonata, forse un po’ troppo. Ma c’è una cosa che mi dispiaciuta”. Lo racconta, ospite di Mara Venier (reduce dal secondo intervento all’occhio) ain, parlando della sua esperienza da co-conduttrice della serata finale dell’ultimo Festival.In: ‘Ferita dalle offese ricevute’“Io accetto tutte le, ma ci sono rimasta male per la shitstorm che mi è arrivata addosso per il modo di fare troppo scanzonato. Mi hanno riferito che sul web hanno scritto che sembravo drogata. Ma non è vero, è una cosa che non mi appartiene. Non ho mai fumato in vita mia, non mi sono mai drogata. È l’unica cosa che mi dispiace, mia figlia ha 13 anni e legge quello che scrivono”.