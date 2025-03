Davidemaggio.it - Alessia Marcuzzi: “Mi è dispiaciuto quando a Sanremo mi hanno dato della drogata”

A più di un mese dalla fine del Festival di2025,ha parlatosua co-conduzione sopra le righe. Ospite a Domenica In per promuovere il suo nuovo Obbligo o Verità, la presentatrice ha replicato alle accuse social:Io mi sono divertita. Sono stata autentica nel senso che sono stata me stessa. Io sono un po’ scanzonata, a volte anche troppo. Però io in quel momento mi sentivo bene, dietro le quinte ci divertivamo, c’era un bel clima (.). Per me le critiche sono fondamentali., infatti non replico mai, non mi offendo mai perché è giusto che ognuno la pensi come vuole. C’è stata una cosa che adesso che me lo chiedi mi è dispiaciuta. Me l’riferita perché io mi sono un po’ protetta. Sapevo che ad un certo punto era arrivata questa shitstorm che mi stava accompagnando sul fatto che fossi troppo simpatica, troppo scanzonata.